Получение пенсионных надбавок упростят для двух категорий россиян

Две категории россиян — члены летных экипажей и работники угольной промышленности — смогут упрощенно получать надбавки к пенсии. Такой законопроект разработали в Минтруде РФ. Об этом написала «Российская газета».

«Это позволит снизить административные издержки указанных работодателей в части предоставления документов, необходимых для установления доплаты к пенсии, которые в настоящее время предоставляются ими практически в каждом случае при рассмотрении заявления об установлении доплаты к пенсии», — говорится в тексте.

Для россиян этот закон поможет создать более удобные условия для реализации права на доплату к пенсии, без посещения отделения ПФР. Это значит, что летчикам и шахтерам больше не надо будет самостоятельно собирать бумаги и доказывать, что они работали много лет. По предварительным данным, российская трехсторонняя комиссия будет рассматривать законопроект 23 апреля.

Пенсионный фонд России ранее напомнил россиянам о невыплаченных накоплениях. В больших городах их сумма может достигать 80 тысяч рублей.