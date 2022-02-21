Полторы тысячи беженцев приедут в Тульскую область из Донбасса

В Тульскую область 22 февраля приедут полторы тысячи беженцев из донбасских республик. Об этом сообщила Тульская служба новостей.

Тульская область выразила готовность принять беженцев из самопровозглашенных Донецкой и Луганской Народных республик. Отмечается, что на областных базах отдыха возможно размещение порядка 500 детей. Также регион намерен отправить гуманитарную помощь в Ростовскую область, где находится больше всего пунктов временного размещения для вынужденных переселенцев.