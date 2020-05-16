Полтора месяца разлуки. Врач из Раменского выздоровела от COVID-19 и встретилась с дочкой

Медики стоят на передовой в борьбе с коронавирусом. Они лечат, выхаживают, оказывают помощь, спасают и заражаются сами. Врач-реаниматологи из Раменского Виктория Шадт полтора месяца не видела свою семью. Она лечилась от коронавирусной инфекции. Только после окончательного выздоровления она смогла снова обнять свою дочь.

Встречу мамы и дочки сняли на видео. Девочка побежала к мама, которая взяла ее на руки и прижала к себе.

Все время пока Виктории не было рядом девочка жила в доме дедушки и бабушки. Она ждала возвращения мамы и готовилась рассказать ей все, что произошло с ней за время ее отсутствия. Дочка рассказала Виктории про цыплят, петуха и утят.

Общение с домашними за чашкой чая, окончание карантина и выздоровление — для Виктории сейчас это самое ценное время, которое она проводит семьей.

«Ура, свобода! Хорошо, наконец-то. Я надеюсь, что можно ходить, хотя осторожничать нужно в любом случае. Не знаю насколько длительный иммунитет. Но все равно свобода», — поделилась врач.

Надолго остаться с родными она не может. Долг врача сейчас быть на работе. Нужно выходить и снова спасать человеческие жизни. Но при этом беречь еще и свою, чтобы снова слушать рассказы дочки про утят.

Врачи — сегодня это не только спасители болеющих людей. Это еще и мамы, папы, друзья, соседи, те, кто живут с нами рядом. В силах каждого сделать так, чтобы им было немного полегче.

От нас не требуется серьезных усилий: просто чаще находиться дома, а при выходе на улицу не забывать о масках, перчатках и главное, соблюдать социальную дистанцию. Это позволит не заразиться, а врачам сократит объем работы, которого сейчас так много.