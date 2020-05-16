Полтора месяца разлуки. Врач из Раменского выздоровела от COVID-19 и встретилась с дочкой
Встречу мамы и дочки сняли на видео. Девочка побежала к мама, которая взяла ее на руки и прижала к себе.
Все время пока Виктории не было рядом девочка жила в доме дедушки и бабушки. Она ждала возвращения мамы и готовилась рассказать ей все, что произошло с ней за время ее отсутствия. Дочка рассказала Виктории про цыплят, петуха и утят.
Общение с домашними за чашкой чая, окончание карантина и выздоровление — для Виктории сейчас это самое ценное время, которое она проводит семьей.
«Ура, свобода! Хорошо, наконец-то. Я надеюсь, что можно ходить, хотя осторожничать нужно в любом случае. Не знаю насколько длительный иммунитет. Но все равно свобода», — поделилась врач.
Надолго остаться с родными она не может. Долг врача сейчас быть на работе. Нужно выходить и снова спасать человеческие жизни. Но при этом беречь еще и свою, чтобы снова слушать рассказы дочки про утят.
Врачи — сегодня это не только спасители болеющих людей. Это еще и мамы, папы, друзья, соседи, те, кто живут с нами рядом. В силах каждого сделать так, чтобы им было немного полегче.
От нас не требуется серьезных усилий: просто чаще находиться дома, а при выходе на улицу не забывать о масках, перчатках и главное, соблюдать социальную дистанцию. Это позволит не заразиться, а врачам сократит объем работы, которого сейчас так много.