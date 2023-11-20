20 ноября 2023, 17:58
Полтора часа «дорогой смерти». Как работают эвакуационные машины для раненых близ Артемовска
Руины Артемовска сняли на видео из окна эвакуационного автомобиля
Волонтеры из Солнечногорска доставили большой гуманитарный груз для медиков военного госпиталя в районе участка Соледара — Артемовск (украинское название — Бахмут). Путь туда пролегает по «дороге смерти» из Первомайского. Чтобы обезопасить себя, водители стараются перемещаться по ней на предельно возможной скорости.
«Работа [эвакуационного транспорта] идет бесперебойно, водителей меняют, потому что нагрузка очень большая. По сути дела, эту „буханку“ переоборудовали самостоятельно», — рассказал «360» сотрудник военного госпиталя, врач — анестезиолог-реаниматолог Кирилл с позывным Наркоз.
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Переоборудование автомобилей, по его словам, выглядело следующим образом: на обычную маршрутную «Газель» просто приладили носилки. Необходимую аппаратуру и другие инструменты врачи берут с собой.
«И вот по этой дороге полтора часа едем», — пояснил собеседник «360».
В Артемовск эвакуационный автомобиль, переделанный из обычной «буханки», въехал с улицы Патриса Лумумбы. Именно здесь начинался заход бойцов «Вагнера» в город. Мирного населения уже давно нет ни в Артемовске, ни в Соледаре, пояснили медики. Всех вывезли отсюда еще в 2022 году.
Говоря о работе госпиталя, Кирилл уточнил, что каждый день туда поступают десятки раненых. В тяжелых условиях врачи борются за жизнь пострадавших, проводят операции и стабилизируют состояние пациентов.
«Через госпиталь проходит в день разное количество раненых, бывает 150 человек, бывает 200», — поделился анестезиолог.
Артемовск
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