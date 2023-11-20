Эксклюзив 20 ноября 2023, 17:58 Полтора часа «дорогой смерти». Как работают эвакуационные машины для раненых близ Артемовска Руины Артемовска сняли на видео из окна эвакуационного автомобиля

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Волонтеры из Солнечногорска доставили большой гуманитарный груз для медиков военного госпиталя в районе участка Соледара — Артемовск (украинское название — Бахмут). Путь туда пролегает по «дороге смерти» из Первомайского. Чтобы обезопасить себя, водители стараются перемещаться по ней на предельно возможной скорости.

«Работа [эвакуационного транспорта] идет бесперебойно, водителей меняют, потому что нагрузка очень большая. По сути дела, эту „буханку“ переоборудовали самостоятельно», — рассказал «360» сотрудник военного госпиталя, врач — анестезиолог-реаниматолог Кирилл с позывным Наркоз.

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Переоборудование автомобилей, по его словам, выглядело следующим образом: на обычную маршрутную «Газель» просто приладили носилки. Необходимую аппаратуру и другие инструменты врачи берут с собой.

«И вот по этой дороге полтора часа едем», — пояснил собеседник «360».

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В Артемовск эвакуационный автомобиль, переделанный из обычной «буханки», въехал с улицы Патриса Лумумбы. Именно здесь начинался заход бойцов «Вагнера» в город. Мирного населения уже давно нет ни в Артемовске, ни в Соледаре, пояснили медики. Всех вывезли отсюда еще в 2022 году.

Говоря о работе госпиталя, Кирилл уточнил, что каждый день туда поступают десятки раненых. В тяжелых условиях врачи борются за жизнь пострадавших, проводят операции и стабилизируют состояние пациентов.

«Через госпиталь проходит в день разное количество раненых, бывает 150 человек, бывает 200», — поделился анестезиолог.