Полсотни школ эвакуировали в Москве из-за угрозы взрыва

Почти 50 школ в Москве получили анонимные сообщения об угрозе взрыва. Также «минировали» суды, детские сады, одно лечебное учреждение и одно административное здание.

Как сообщил «360» источник в правоохранительных органах, сообщение получила, в том числе школа № 887 в Кунцеве, оттуда эвакуировали 233 человека.

По информации ТАСС, из более 10 школ эвакуировали порядка трех тысяч человек.

По данным РИА «Новости», которое ссылается на представителя экстренных служб Москвы, всего за сутки эвакуировали около 15 тысяч человек из более чем 60 объектов с массовым пребыванием людей.

Очередная волна звонков о минировании в России началась 28 ноября. Из-за сообщений об угрозах взрывов эвакуировали около 700 тысяч человек из трех тысяч зданий. Все угрозы были ложными.

19 декабря в Москве из-за сообщений о заложенных бомбах проверяли не менее 1000 учреждений, из них эвакуировали в общей сложности почти 170 тысяч человек, об этом стало известно «Интерфаксу». Это рекордное число с 28 ноября. Почти все «заминированные» объекты были школами или детскими садами.