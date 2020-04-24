Полсотни человек заболели COVID-19 после похорон в мордовском селе

Инфекция начала распространяться в селе Низовка. На 24 апреля новых случаев заражения было 39. Из них 24 человека — как раз жители указанного района.

«В результате уже около 50 жителей различных населенных пунктов <…> получили подтверждение диагноза COVID-19», — заметили в оперштабе.

Еще несколько человек подхватили коронавирус от местных жителей, которые вернулись из Москвы. Из числа новых инфицированных старше 60 лет только 10 человек.

Всего в России на сегодняшний день зарегистрировано 68 622 случаев заболевания. Победили COVID-19 5568. Врачи не сумели спасти 615 пациентов.

Помочь в борьбе с коронавирусом может вакцина. Над ее созданием работают многие страны мира. ВОЗ признала девять российских разработок потенциального лекарства перспективными.