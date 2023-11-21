21 ноября 2023, 20:16
Польскую Civil Council внесли в реестр нежелательных в России организаций
Минюст внес польскую Civil Council в реестр нежелательных организаций
Польская организация Civil Council («Гражданский совет») появилась в перечне иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной в России. Информацию об этом опубликовали на сайте Минюста.
Civil Council включили в перечень на основании решения Генпрокуратуры России от 3 ноября 2023 года.
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До этого нежелательной организацией в России признали фонд «Свободная Бурятия»*. Его руководители планировали спровоцировать массовые протесты в республике и выступали в поддержку сепаратизма.
Российский Минюст обновил список иноагентов, включив туда журналистов Илью Бера** и Марата Никандрова**, координатора благотворительной организации «Ночлежки» Григория Свердлина**, политолога Александра Морозова**, актрису Яну Троянову**, издание The Moscow Times** и компанию Hidemy.network Ltd**.
*Деятельность организации признали нежелательной на территории России.
**Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России.
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