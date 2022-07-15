Польский производитель замороженных овощей Hortex продал российский бизнес

Польская компания Hortex, производящая замороженные овощи, фрукты и ягоды, продала российский бизнес поставщику рыбы — ГК «Агама». Запись появилась в Едином госреестре юрлиц. Сумма сделки неизвестна.

По данным источников «Коммерсанта», новый поставщик сможет выпускать продукцию под известным на рынке брендом Hortex до конца года, а затем будет пользоваться собственной маркой или разработает и станет продвигать новую.

Собеседники издания также утверждают, что компания планировала уйти из России еще до конфликта на Украине и подыскивала покупателей. При этом в Российской Федерации у Ноrtех есть контракты с торговыми сетями и налажена дистрибуция.

Компания называет себя лидером рынка замороженных овощей и фруктов Центральной и Восточной Европы. В России производство велось на трех заводах: двух — в Московской области и одном — в Карелии.

ГК «Агама» выпускает рыбу и морепродукты под брендами Agama, «Бухта изобилия», владеет фабрикой по переработке трески и вместе с датской компанией Royal Greenland фабрикой по переработке креветок и морепродуктов.