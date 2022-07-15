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    15 июля 2022, 10:01

    Польский производитель замороженных овощей Hortex продал российский бизнес

    Оксана Кириллова

    Польская компания Hortex, производящая замороженные овощи, фрукты и ягоды, продала российский бизнес поставщику рыбы — ГК «Агама». Запись появилась в Едином госреестре юрлиц. Сумма сделки неизвестна.

    Польский производитель замороженных овощей Hortex продал российский бизнес

    По данным источников «Коммерсанта», новый поставщик сможет выпускать продукцию под известным на рынке брендом Hortex до конца года, а затем будет пользоваться собственной маркой или разработает и станет продвигать новую.

    Собеседники издания также утверждают, что компания планировала уйти из России еще до конфликта на Украине и подыскивала покупателей. При этом в Российской Федерации у Ноrtех есть контракты с торговыми сетями и налажена дистрибуция.

    Компания называет себя лидером рынка замороженных овощей и фруктов Центральной и Восточной Европы. В России производство велось на трех заводах: двух — в Московской области и одном — в Карелии.

    ГК «Агама» выпускает рыбу и морепродукты под брендами Agama, «Бухта изобилия», владеет фабрикой по переработке трески и вместе с датской компанией Royal Greenland фабрикой по переработке креветок и морепродуктов.