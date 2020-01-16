Польская журналистка посчитала, что отношения между ее страной и Россией испортились после 2014 года, когда Варшава поддержала Киев. По мнению профессора Ягеллонского Анны Разьны, Польша стала антироссийской не в национальных интересах, а для поддержки трансатлантических игроков.

«Стремление Варшавы, которая продолжает вести яростную борьбу с наследием коммунизма, сохранить Украину в ее коммунистической конфигурации, служит свидетельством не только того, что польские атлантисты используют двойные стандарты, но и того, что они не отличаются высоким уровнем интеллекта», — отметила Разьны в статье для Myśl Polska.

Автор статьи напомнила тем, кто утверждает, что с переходом Крыма разрушился пост-ялтинский мировой порядок, об объединении Германии, развале Югославии и создании государства Косово, которое Польша сразу же признала. По мнению Разьны, после украинского переворота все действия Польши связаны с борьбой с Россией. Одновременно с этим в стране наблюдается милитаризация.

Среди враждебных действий со стороны Варшавы автор назвала антироссийские санкции, блокирование газопровода «Северный поток — 2», а также снос памятников красноармейцам.

Разьны назвала слова президента Владимира Путина о развязывании Польшей Второй мировой войны «запоздалым ответным ударом». В то же время она сказала, что высказывания российского лидера на историческую тему причинили ей много боли. Автор отметила, что только миролюбивая позиция позволит России и Польше добиться правды.