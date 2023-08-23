Общество 23 августа 2023, 17:34 Польский генерал рассказал о причинах массового бегства украинцев из страны Польский генерал Скшипчак заявил о массовой эмиграции жителей Украины Michael Matthey/dpa/globallookpress

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Решение президента Украины Зеленского отказаться от мирных переговоров спровоцировало в стране волну эмиграции. Об этом сообщил польский генерал Вальдемар Скшипчак в статье для Wprost.

По его словам, украинцы стали массово уезжать из страны, которую руководство бросило в демографическую яму.

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«Отсутствие перспективы окончания конфликта означает для Украины медленную агонию. <…> Серьезной проблемой является большая эмиграция, люди бегут из страны, потому что у них нет надежды на окончание боевых действий», — указал военный.

Он отметил, что Украина не сможет выбраться из экономического кризиса без финансовой помощи Запада. Кроме того, при продолжении конфликта нельзя будет бросить силы на восстановление страны.

«Для того чтобы вернулись миллионы беженцев, необходимо создать соответствующие условия», — добавил Скшипчак.

Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров рассказал, что Зеленский нарушил закон, об этом сообщил «Царьград». По словам экс-политика, глава государства опубликовал в Сети портрет Ленина.