Польский активист Ежи Тыц раскритиковал резолюцию Европарламента об «исторической памяти»

По мнению активиста, резолюция Европарламента очерняет те государства, которые понесли в результате Второй мировой войны миллионные потери. Он выразил надежду, что сотрудники администраций будут помнить настоящую историю и следовать логике, несмотря на принятие этого документа.

«Она (резолюция. — прим. ред.) очерняет и солдат, павших в боях за свободу Европы от нацизма», — напомнил Тыц.