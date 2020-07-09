Польская компания PGNiG вернула «Газпрому» 90 млн долларов

В среду, 2 июля, нефтегазовая компания Польши PGNiG вернула «Газпрому» лишние 90 миллионов долларов, которые отправили в рамках решения Стокгольмского арбитражного суда о пересмотре цен на газ, сообщили представители PGNiG.

Уточняется, что в целом сумма взаимных расчетов составляет примерно 1,5 миллиарда долларов, информирует Газета.ru.

Ранее сообщалось, что «Газпром экспорт» перевел польской PGNiG 1,5 миллиарда долларов после решения трибунала по поводу пересмотра формулы ценовой покупки ресурсов, которые поставляются в рамках заключенного контракта «Ямал» в Польшу.

Вместе с тем «Газпром» продолжает обжалование этого решения. По словам сотрудников компании, перечисление средств не несет ущерба для наших позиций в ходе обжалования.