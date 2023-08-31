Общество 31 августа 2023, 18:59 Польша закрыла консульское агентство в Смоленске МИД Польши объявил о закрытии консульского агентства в Смоленске Unsplash

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Консульское агентство Польши в Смоленске закрылось. Об этом сообщила пресс-служба МИД республики.

«Церемония закрытия консульского учреждения в Смоленске состоялась 31 августа», — заявили в ведомстве.

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Консульство действовало с 2012 года. МИД России заявлял, что агрессивная политика нынешних властей Польши перешла все цивилизованные рамки.

Ведомство подчеркивало, что в 2011 году Россия в качестве жеста доброй воли пошла навстречу республике и обеспечила работу консульства. Однако в последние годы Польша начала проводить антироссийскую политику, в связи с чем дальнейшую работу консульства посчитали избыточной.

Известный польский политолог Лешек Сыкульский заявлял, что в скором времени в республике появится политическое движение, направленное на установление дружбы с Россией. По его словам, первые публичные мероприятия пройдут уже осенью 2023 года.