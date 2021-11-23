Польша выразила готовность к переговорам с Россией по миграционному кризису

Польша готова к переговорам по миграционному кризису с Россией, но предпочла бы их вести с белорусской оппозицией. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау в эфире «Польского радио».

«Польша готова к переговорам с Российской Федерацией, однако переговоры, касающиеся Белоруссии и польско-белорусских отношений, белорусского будущего должны вестись, по нашему глубокому убеждению, с белорусской оппозицией», — сказал Рау.

По его словам, с официальными властями Белоруссии Польша готова обсуждать только технические вопросы.

Миграционный кризис на границе Польши и Белоруссии длится уже несколько недель. Там скопились тысячи мигрантов в надежде прорваться в Евросоюз. Польские власти отказываются пропускать беженцев и стянули к границе войска.

Президент Владимир Путин заявил, что Россия готова помочь разрешению миграционного кризиса. Он также назвал обвинения России в участии в создании этого кризиса попыткой переложить проблему с больной головы на здоровую. Путин раскритиковал действия поляков в отношении мигрантов, в том числе множества детей, которые находятся на границе.