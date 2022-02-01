«Польша попросила». Милонов остался без шенгенской визы

Депутат Госдумы Виталий Милонов остался без шенгенской визы. О том, что она аннулирована, политик узнал во время поездки в Финляндию. По мнению парламентария, об этом попросили польские власти из-за его фильма о кризисе на границе с Белоруссией.

«Польша попросила. Я в Польше не был никогда, но, видимо, это связано с тем, что я снимал фильм про ситуацию на границе Польши и Белоруссии и мы показали, как поляки использовали водометы против детей и газ. Ну, видимо, они обиделись, что их скотскую сущность показали, они решили по-мелкому отомстить», — сказал Милонов в комментарии «360».

Депутат обратил внимание, что он не собирался в будущем ехать в Польшу, потому что там ему нечего делать. Он ехал в Финляндию по приглашению правительства страны, у него была запланирована встреча для подготовки очередного мероприятия, к которому Польша не имеет никакого отношения.

«Сейчас финские коллеги возмущены больше меня эти фактом, потому то получается, что поляки вмешиваются в двусторонние отношения. Как раз они выясняют [, почему аннулировали визу], что-то делают», — сказал Милонов.

По его словам, сам он на границе не читал и не подписывал никаких документов, поэтому не знает, как долго виза будет аннулирована.