Польша оштрафовала «Газпром» за отказ участвовать в расследовании

На «Газпром» наложил штраф польский антимонопольный регулятор (UOKiK). В сообщении организации говорится, что причина в отказе российской компании сотрудничать в деле по «Северному потоку — 2».

«Газпром» получил штраф от Польши в размере 213 миллионов злотых (примерно 50 миллионов евро). Причина в том, что российская компания не сотрудничала с польским регулятором по поводу расследования строительства газопровода «Северный поток — 2», передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение регулятора.

Разбирательство касается создания консорциума, финансирующего строительство газопровода без согласия председателя UOKiК.

«Председатель UOKiK предъявил обвинения шести компаниям: „Газпром“ из Российской Федерации, Engie из Швейцарии, а также Uniper, OMV, Shell и Wintershall из Голландии», — говорится в сообщении.

В ходе разбирательства UOKiК потребовал документы, относящиеся к строительству. Однако «Газпром» отказался демонстрировать данные по газопроводу. При этом в Польше заявили, что запрошенная информация является важной для разбирательства.