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    07 декабря 2020, 18:26

    Полпред президента предложил считать жителей Аляски «подданными Российской империи»

    Анатолий Минкин

    Называть жителей Аляски «гражданами Российской империи» предложил вице-премьер и полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Как сообщил «Интерфакс», так он отреагировал на сообщения, что США считают жителей Курильских островов подданными Японии.
    Полпред президента предложил считать жителей Аляски «подданными Российской империи»

    Трутнев назвал такие сообщения новой позицией международных правил, которые Россия готова развивать.

    «Я готов переговорить с Министерством иностранных дел о том, чтобы жителей Аляски воспринимали как граждан Российской империи», — заявил он.

    Сообщения о том, что россиян, родившихся на Курильских островах, в США считают гражданами Японии, появились в газете Hokkaido Shimbun. Издание ссылалось на правила розыгрыша грин-карт на сайте американского Госдепартамента.

    Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко подчеркнул, что даже по результатам проводимых в регионе опросов жители Курильских островов всегда называли себя россиянами.

    Министерство иностранных дел России назвало информацию на сайте Госдепа США реваншизмом и попыткой пересмотреть итоги Второй мировой войны.

    Вопрос Курильских островов для Японии остается болезненным. Официальный Токио выставил условие возвращения этих территорий для подписания мирного договора с Россией. В последний раз эта тема поднималась в 2018 году, после переговоров президента России Владимира Путина и занимавшего тогда должность премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Тогда они договорились о создании рабочей группы, которая займется разработкой основных пунктов нового договора.

    После ухода Абэ со своего поста новый японский премьер Есихидэ Суга пообещал, что продолжит работу над мирным договором с Россией и решением курильского вопроса.