Полпред президента предложил считать жителей Аляски «подданными Российской империи»

Трутнев назвал такие сообщения новой позицией международных правил, которые Россия готова развивать.

«Я готов переговорить с Министерством иностранных дел о том, чтобы жителей Аляски воспринимали как граждан Российской империи», — заявил он.

Сообщения о том, что россиян, родившихся на Курильских островах, в США считают гражданами Японии, появились в газете Hokkaido Shimbun. Издание ссылалось на правила розыгрыша грин-карт на сайте американского Госдепартамента.

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко подчеркнул, что даже по результатам проводимых в регионе опросов жители Курильских островов всегда называли себя россиянами.

Министерство иностранных дел России назвало информацию на сайте Госдепа США реваншизмом и попыткой пересмотреть итоги Второй мировой войны.

Вопрос Курильских островов для Японии остается болезненным. Официальный Токио выставил условие возвращения этих территорий для подписания мирного договора с Россией. В последний раз эта тема поднималась в 2018 году, после переговоров президента России Владимира Путина и занимавшего тогда должность премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Тогда они договорились о создании рабочей группы, которая займется разработкой основных пунктов нового договора.

После ухода Абэ со своего поста новый японский премьер Есихидэ Суга пообещал, что продолжит работу над мирным договором с Россией и решением курильского вопроса.