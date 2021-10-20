«Положительный человек был». Василий Ливанов — об актере Евграфове
Василий Ливанов назвал положительным человеком умершего актера Евграфова
Актер Василий Ливанов прокомментировал смерть коллеги по съемочной площадке Виктора Евграфова. Артиста процитировал сайт телеканала «Звезда».
Ливанов выразил соболезнования близким актера.
«Он положительный человек был», — подчеркнул собеседник издания.
Евграфов умер в возрасте 73-х лет. По данным издания, причиной смерти стал оторвавшийся тромб после перенесенного COVID-19. Наибольшую известность актер получил после роли профессора Мориарти в советской киноадаптации приключений Шерлока Холмса и доктора Ватсона.