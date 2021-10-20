Актер Василий Ливанов прокомментировал смерть коллеги по съемочной площадке Виктора Евграфова. Артиста процитировал сайт телеканала «Звезда».

Ливанов выразил соболезнования близким актера.

«Он положительный человек был», — подчеркнул собеседник издания.

Евграфов умер в возрасте 73-х лет. По данным издания, причиной смерти стал оторвавшийся тромб после перенесенного COVID-19. Наибольшую известность актер получил после роли профессора Мориарти в советской киноадаптации приключений Шерлока Холмса и доктора Ватсона.