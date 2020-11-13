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    13 ноября 2020, 05:26

    «Положительный герой: Слепаков написал стих о Дзюбе после секс-скандала

    Дарья Бунякова

    После публикации откровенного видео певец и шоумен Семен Слепаков решил поддержать Артема Дзюбу. Он посвятил футболисту стихотворение, которое выложил в Instagram.
    «Положительный герой: Слепаков написал стих о Дзюбе после секс-скандала

    Руки прочь от нашего Артема!

    Тоже мне — эпический провал!

    Человек лежал спокойно дома

    И свой причиндал полировал!

    Такими словами Слепаков начал свое произведение в поддержку Дзюбы. Он отметил, что после появления видео на спортсмена налетели хейтеры, которые начали его судить. При этом исполнитель заявил, что каждый занимается самоудовлетворением, и он там тоже.

    В целом, я, ребята, буду краток:

    Дзюба — положительный герой!

    У него один есть недостаток —

    Непатриотический настрой!

    После этих строчек Слепаков предложил Дзюбе заняться вопросом демографии в России. По его словам, женщины уезжают за границу из страны из-за нехватки мужчин, а у спортсмена есть «сила, хватка и здоровый генофонд».

    Несколько дней назад в Сети появилось видео, где нападающий «Зенита» Артем Дзюба занимается самоудовлетворением. Из-за интимного видео вспыхнул скандал, который привел к тому, что футболиста не стали вызывать в сборную на ноябрьские матчи. Теперь тех, кто опубликовал ролик, ищут следователи.