«Положительный герой: Слепаков написал стих о Дзюбе после секс-скандала

Руки прочь от нашего Артема!

Тоже мне — эпический провал!

Человек лежал спокойно дома

И свой причиндал полировал!

Такими словами Слепаков начал свое произведение в поддержку Дзюбы. Он отметил, что после появления видео на спортсмена налетели хейтеры, которые начали его судить. При этом исполнитель заявил, что каждый занимается самоудовлетворением, и он там тоже.

В целом, я, ребята, буду краток:

Дзюба — положительный герой!

У него один есть недостаток —

Непатриотический настрой!

После этих строчек Слепаков предложил Дзюбе заняться вопросом демографии в России. По его словам, женщины уезжают за границу из страны из-за нехватки мужчин, а у спортсмена есть «сила, хватка и здоровый генофонд».

Несколько дней назад в Сети появилось видео, где нападающий «Зенита» Артем Дзюба занимается самоудовлетворением. Из-за интимного видео вспыхнул скандал, который привел к тому, что футболиста не стали вызывать в сборную на ноябрьские матчи. Теперь тех, кто опубликовал ролик, ищут следователи.