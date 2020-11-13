«Положительный герой: Слепаков написал стих о Дзюбе после секс-скандала

«Положительный герой: Слепаков написал стих о Дзюбе после секс-скандала
Руки прочь от нашего Артема!
Тоже мне — эпический провал!
Человек лежал спокойно дома
И свой причиндал полировал!
Такими словами Слепаков начал свое произведение в поддержку Дзюбы. Он отметил, что после появления видео на спортсмена налетели хейтеры, которые начали его судить. При этом исполнитель заявил, что каждый занимается самоудовлетворением, и он там тоже.
В целом, я, ребята, буду краток:
Дзюба — положительный герой!
У него один есть недостаток —
Непатриотический настрой!
После этих строчек Слепаков предложил Дзюбе заняться вопросом демографии в России. По его словам, женщины уезжают за границу из страны из-за нехватки мужчин, а у спортсмена есть «сила, хватка и здоровый генофонд».
Несколько дней назад в Сети появилось видео, где нападающий «Зенита» Артем Дзюба занимается самоудовлетворением. Из-за интимного видео вспыхнул скандал, который привел к тому, что футболиста не стали вызывать в сборную на ноябрьские матчи. Теперь тех, кто опубликовал ролик, ищут следователи.