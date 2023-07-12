Эксклюзив 12 июля 2023, 14:51 «Положительная инициатива». Предложение маркировать видеоигры в России назвали необходимой мерой Эксперт по играм Кузьменко: маркировка видеоигр не сильно скажется на их цене

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Сотрудники Минэкономразвития подготовили проект об обязательной маркировке компьютерных игр. Эксперт по видеоиграм Александр Кузьменко рассказал ведущей «360» Екатерине Малашенко, что в случае принятия закона стоимость продукта вряд ли серьезно увеличится.

«Это исключительно положительная инициатива, потому что зачастую многим детям или несовершеннолетним попадаются в руки игры, которые, в общем-то, [для них] не предназначены», — отметил специалист.

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По его словам, за границей системы маркировки существуют более 30 лет. Подобная действовала и в России, однако с введением новых законов возникли вопросы в ее применении.

«В первую очередь эта маркировка нужна, конечно же, для родителей, которые, скажем так, не очень хотят следить за тем, чем занимаются их дети. Я говорю всегда — если у вас есть несовершеннолетние дети и они играют в видеоигры — вы просто подойдите и спросите, во что они играют. Или хотя бы в интернете наберите и за три минуты узнаете, что это за игра и кому она действительно предназначается», — подчеркнул Кузьменко.

По его мнению, в случае принятия закона стоимость видеоигр серьезно не увеличится. Эксперт уточнил, что весь процесс маркировки видеоигры занимает около 10-15 минут.

В Минэкономразвития рассказали, что система маркировки затронет игры на всех платформах, сообщили "Известия". Критерии оценки разработают специалисты Минцифры и Минздрава России.