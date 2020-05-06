«Положите меня на пол спать»: медик показала записки больных на ИВЛ

Врач Галина Красноперова, которая работает в реанимации, опубликовала записки своих пациентов. Речь идет о тех людях, которые в свое время были подключены к аппарату ИВЛ. Сейчас именно он нередко спасает жизнь зараженным коронавирусом.

Сообщения от больных опубликованы в журнале «Такие дела». «Извините, я не могу кашлять, у меня нет сил», «Мне очень плохо, сердце», «Машина дышит, а я нет», «Положите меня на пол спать. Я очень прошу мне будет легче», «Нет воздуха» — вот некоторые из них. Также люди просили медперсонал помочь им поесть или сделать укол. Другие интересовались, долго ли им осталось лежать.

По словам Красноперовой, часть людей проводит на ИВЛ несколько часов или несколько дней. Однако иногда больные вынуждены оставаться с аппаратом искусственной вентиляции легких недели или месяцы.

«Все это время человек практически не имеет возможности общаться с другими людьми, не может позвать, попросить, пожаловаться, спросить о том, что его тревожит, ведь говорить с трубкой в горле невозможно…» — рассказала медик.

Многие из них находятся в полном сознании, но у них не хватает сил на простейшие действия: открыть глаза или кивнуть. Красноперова добавила, что персонал пытается разными способами наладить контакт с такими больными. Одни могут только моргнуть или пошевелиться, другие пишут на бумаге то, что их волнует.

Врач отметила, что последние несколько лет приносила эти записки домой. Она не могла заставить себя их выбросить, зная, как трудно было пациентам писать.

По последним данным, в России зафиксировано 155 370 случаев заражения коронавирусом. При этом 19 865 выздоровели, 1451 умер. Ранее ученые из Сингапура заявили, что пандемия в РФ закончится 24 августа.