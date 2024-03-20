20 марта 2024, 14:44
Положения из послания Путина Федеральному собранию обеспечили финансированием
Путин: все положения послания Федеральному собранию обеспечили финансированием
Все положения из послания Федеральному собранию обеспечили финансированием. Об этом сообщил президент Владимир Путин на встрече с доверенными лицами.
«Конечно, вы все наверняка знаете основные его положения. Они масштабные, главное, что они все просчитанные, обеспеченные финансированием», — подчеркнул глава государства.
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Российский лидер добавил, что по каждому из направлений, обозначенных в качестве приоритета развития, необходимо многое сделать. Путин выразил надежду на «созидательный труд и инициативу» в этом направлении.
Глава государства также высказался о строительстве новой России. По его словам, в стране для этого все есть, сообщил RT.
На прошлой неделе президент отмечал, что тенденции в российской экономике дают основания считать реализуемыми все цели, озвученные в послании Федеральному собранию. Для этого уже создали надежную и устойчивую базу.
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