Положение о нравственной цензуре для СМИ предложили добавить в Конституцию

Альтернативой закону о домашнем насилии, из-за которого начнут разваливаться семьи, может стать статья о цензуре в Конституции. О нравственной цензуре для СМИ, чтобы защитить духовные ценности народа.

Такое предложение из Общественной палаты получила сенатор Галина Карелова, пишет сайт News.ru.

«Повысить культуру внутрисемейных отношений предлагается закреплением в статье 72 Конституции защиты традиционных духовно-нравственных ценностей и введением нравственной цензуры для СМИ и информационных продуктов массового потребления», — говорится в обращении члена комиссии Общественной палаты по поддержке семьи, материнства и детства Элины Жгутовой.

Ранее руководитель совета Общественного уполномоченного по защите семьи в Санкт-Петербурге Андрей Цыганов поддержал идею ввести нравственную цензуру в информационную политику России. Он пояснил, что необходимо полностью уничтожить среду, которая порождает семейно-бытовое насилие. Закон о домашнем насилии лишит семьи возможности помириться и начать жизнь с чистого листа.