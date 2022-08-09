Половину предотвращенных с начала года терактов планировали неонацисты

Более 30 предотвращенных с начала 2022 года террористических актов спланировали неонацисты. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на информационный центр Национального антитеррористического комитета.

За полгода удалось предотвратить 61 теракт, из которых 32 организовывали сторонники неонацистской идеологии. Из всех планируемых атак 26 собирались совершить граждане в возрасте до 25 лет.

Ранее, 5 августа, стало известно, что ФСБ поймала 30-летнего сторонника «Правого сектора»*, который планировал теракт в здании прокуратуры в Черкесске. В его доме нашли схемы подходов к зданиям военкомата и прокуратуры, переписку с украинскими кураторами, два самодельных взрывных устройства мощностью около трех килограммов тротила, а также символику преступной националистической организации. После воплощения преступного замысла молодой мужчина хотел уехать на Украину.

* «Правый сектор» — запрещенная в России террористическая организация.