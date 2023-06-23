Общество 23 июня 2023, 13:39 Половину месячной нормы осадков зафиксировали в Петербурге за минувшие сутки

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В Санкт-Петербурге за минувшие сутки выпала половина месячной нормы дождей. Больше всего пострадали Адмиралтейский, Кировский и Красносельский районы, написала Neva.Today.

Главный синоптик города Александр Колесов в своих соцсетях написал, что в центре города выпало пять-семь миллиметров осадков, а на севере — от шести до 13 миллиметров. В наиболее пострадавших районах специалисты зафиксировали 40-53% от месячной нормы.

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Самым сухими остались Петродворец, Ломоносов, Кронштадт и Курортный район.