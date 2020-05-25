Половине россиян сократили зарплаты из-за коронавируса

После введения ограничительных мер многие организации снизили зарплаты своим сотрудникам. Как показал опрос, с сокращением выплат из-за коронавируса столкнулись 58% россиян.

Специалисты онлайн-сервиса по поиску работы провели исследование и выяснили, что 58% россиян стали меньше получать во время пандемии коронавируса. Прежней зарплата осталась только у 39% опрошенных, пишет РБК. Еще 3% респондентов рассказали, что при самоизоляции их заработок, наоборот, вырос.

У 66% жителей России зарплата не изменилась, но сократился уровень премиальной части. Опрос проводили среди более 2,3 тысячи трудящихся старше 18 лет.

Ранее Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила внести в ТК новую статью о временной дистанционной работе. Сотрудникам на удаленке хотят начать возмещать затраты на электричество, интернет, телефонную связь и установку лицензионного ПО. Речь идет о дополнительных выплатах до трех тысяч рублей. Предложение должны рассмотреть в Российской трехсторонней комиссии (РТК) по регулированию социально-трудовых отношений.