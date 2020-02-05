Половине абонентов отказывают в смене сотового оператора

Возможность оставить за собой номер (включая префикс), в закон «О связи» в конце 2013 года были внесены поправки, согласно которым абонент имеет право не более, чем за сто рублей поменять оператора. При этом новый оператор должен начать оказывать услуги связи не позже, чем на восьмой день с даты заключения договора.

Среди причин такого отказа, по словам представителей сотовых компаний, могут быть ошибки в договоре или неоплаченные счета, а также случаи, когда имя фактического абонента не соответствует имени фактического владельца карты.

По словам экспертов, операторы могут банально «ставить палки в колеса» тем, кто хочет перейти к конкуренту. Иногда для того, чтобы не потерять свой любимый номер, нужно не один раз посетить офис оператора.

Ранее сообщалось, что в России появится Единая информационная система проверки сведений об абонентах операторов связи (ЕИС ПСА). Она разработана для того, чтобы телефонный номер каждого россиянина стал идентификатором, позволяющим получать финансовые услуги.