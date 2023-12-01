Общество 01 декабря 2023, 14:23 Половина студентов призналась в ежедневном использовании учебных чатов VK: 53% студентов общаются в учебных чатах каждый день Unsplash

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Каждый день друг с другом в учебных чатах общаются 53% студентов. Таковы результаты опроса, проведенного «VK Мессенджер» и VK Education.

Как выяснилось, в групповых чатах с однокурсниками состоят 95% учащихся. Из них 80% общаются там несколько раз в неделю, а 54% — не только днем, но и ночью. При этом 40% отключают уведомления со всех учебных чатов перед сном. У четверти респондентов уведомления отключены круглосуточно, и только 14% всегда оставляют их включенными.

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Несколько раз в неделю учебными материалами в мессенджерах делятся 74%, а 15% делают это каждый день. Респонденты назвали самыми нужными инструментами общения в чатах возможность отправлять тяжелые файлы (55%), оставлять и принимать реакции на сообщения (83%), а также получать стикеры (65%), аудиосообщения (51%) и расшифровку аудио- и видеосообщений (67%).

К тому, чтобы общаться в учебных чатах не только на связанные с занятиями темы, положительно относятся 79% опрошенных, однако 12% сочли это недопустимым.

Опрос прошел в ноябре 2023 года с участием 1200 студентов российских вузов.

С начала учебного года-2023/2024 в «VK Мессенджере» создали 16 миллионов групповых студенческих чатов и отправили в них 274 терабайта данных. Четверть активных чатов приходится на Москву. В топ-5 также вошли Санкт-Петербург (12%), Новосибирск (7%), Челябинск и Екатеринбург (по 5%).