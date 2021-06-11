Половина российских работодателей одобрили решение личных вопросов в рабочее время

Сервис по поиску работы Superjob провел опрос среди российских работодателей, узнав, как они относятся к тому, что сотрудники выделяют часть рабочего времени на решение личных вопросов. О результатах опроса рассказал ТАСС.

Оказалось, что более 50% работодателей не против того, чтобы небольшую часть рабочего времени сотрудники посвящали личным делам, и считают, что это поддерживает их продуктивность. При этом категорически против такого мнения высказались лишь 11% руководителей.

Отмечается также, что чаще с утверждением соглашались респонденты в возрасте от 25 до 34 лет, а реже всех — респонденты старше 45 лет.

При этом количество лояльных к сотрудникам руководителей выросло за последние годы.

«Каждый второй работодатель сегодня считает, что продуктивность сотрудников возрастает, если они имеют возможность посвящать часть своего рабочего времени решению личных вопросов. Девять лет назад подобное мнение высказывали шесть из 10 представителей компаний», — говорится в результатах опроса.

В опросе приняли участие около 1000 работодателей и 1600 экономически активных граждан России, добавило издание «ПолитРоссия».