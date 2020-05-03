Половина россиян занялась просмотром фильмов в самоизоляции

Самоизоляция позволила россиянам тратить больше времени на любимые занятия. Как выяснил опрос, 50% жителей начали смотреть фильмы на видеосервисах. Еще люди не забывают о спорте и саморазвитии.

«Чаще всего респонденты отвечали, что заменили походы в кинотеатры просмотром фильмов на видеосервисах. Так на неделе с 17 по 23 апреля отвечали 50% жителей регионов и 56% москвичей, причем доля таких ответов растет на протяжении всего периода исследования», — приводит РИА «Новости» исследование холдинга «Ромир».

Еще 20% региональных жителей и 26% опрошенных из столицы отметили, что стали заниматься тренировками дома или на улице. Но процент таких ответов за последнюю неделю упал. В период с 19 по 26 марта респонденты заказывали еду онлайн. Об этом рассказали 3% в регионах и 4% в Москве. Затем доля в городе выросла на 7%.

Также россияне смотрят в самоизоляции онлайн-лекции и экскурсии. Такой формат досуга вызвал интерес 11% граждан в регионах и 15% в столице.

«30% москвичей и 36% жителей регионов не отметили каких-либо изменений в своем досуге, но доля подобных ответов постоянно снижается», — сказано в исследовании.

Режим самоизоляции действует во многих российских регионах. Жителей призывают не выходить из дома без крайней необходимости, чтобы избежать дальнейшего распространения коронавируса.