Общество 29 ноября 2023, 18:18 Половина россиян заявили о желании чаще заниматься сексом ВЦИОМ: 77% россиян назвали секс важной частью жизни Unsplash

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Более половины опрошенных россиян в возрасте от 18 до 45 лет указали, что для них важна сексуальная жизнь. Результаты опроса опубликовали на сайте ВЦИОМ.

Согласно исследованию, 42% россиян связывают физическую близость прежде всего с возможностью продолжения рода, при этом 66% также считают секс действием, приносящим удовольствие. Еще 61% жителей России назвали занятия любовью способом выразить свои чувства, а 48% респондентов относятся к интимным отношениям как к физиологической потребности, сообщил RT. Лишь 18% респондентов отрицательно ответили на вопрос о том, является ли секс важной частью их жизни.

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Исследование также показало, что 51% хотели бы заниматься сексом чаще. В этом признались 45% опрошенных женщин и 57% мужчин. При этом каждый респондент в возрасте 18–45 лет делает это хотя бы раз в неделю, еще 24% — хотя бы раз в месяц.

Более трети респондентов отметили, что начали вести сексуальную жизнь до совершеннолетия, 27% — в 18-19 лет.

Ранее ВЦИОМ выяснил, насколько счастливыми чувствуют себя россияне. Большинство опрошенных заявили, что являются счастливыми людьми. Однако 16% россиян чувствуют себя несчастными.