Половина россиян заявила об эмоциональном выгорании на работе

Эксперты провели опрос и выяснили, что 50% опрошенных россиян испытывают на работе эмоциональное выгорание. Такие результаты содержатся в исследовании телемедицинского сервиса «Доктор рядом» и HeadHunter.

Согласно опросу, эмоциональную замкнутость испытывают почти две трети россиян — 62%, истощение — 47% респондентов, передал РБК.

Кроме того, половина россиян заявила, что испытывает на работе тревогу. Еще 48% сообщили, что из-за переутомления они стали эмоционально бесчувственными и работают на автомате. Личное отчуждение к коллегам испытывают аж 45% опрошенных.

На явное ухудшение самочувствия, проблемы со сном и головную боль пожаловались 30% россиян. Четверть опрошенных заявила, что из-за ощущения безысходности хотят сменить работу или профессию.

Однако 80% респондентов в разной степени довольны собой как профессионалами. И 40% сообщили, что не испытывают никаких психосоматических нарушений. Исследование проводилось в марте. В нем приняли участие 2,5 тысячи работников.

Ранее опрос показал, что четырехдневную рабочую неделю одобряют только 30% опрошенных россиян.