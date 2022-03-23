Половина россиян высказались за ограничение въезда мигрантов из Средней Азии

Власти должны существенно ограничить въезд мигрантов из Средней Азии в Россию, считают 49% участников опроса, проведенного Фондом общественного мнения. Еще 33% категорически против такой меры. Итоги опроса опубликованы на сайте фонда.

О том, что государство должно помогать среднеазиатским мигрантам адаптироваться в России, высказались 53%. Еще у 32% противоположная точка зрения.

Пользу мигрантов из Средней Азии для России отметили только 29% опрошенных. Большинство выбравших этот вариант ответа поясняли, что приезжие восполняют недостаток рабочих рук и выполняют тяжелую неквалифицированную работу. Те, кто считают, что мигранты приносят больше вреда (таких 30%), наоборот, подчеркнули, что они занимают рабочие места, на которых могло бы трудиться местное население.

На вопрос, как бы они отнеслись к тому, чтобы мигранты поселились с ними рядом, 18% ответили, что встретили бы их тепло, 24% отнеслись бы плохо. Остальные 48% указали, что им это было бы безразлично.

Опрос проходил среди населения от 18 лет. В нем участвовали полторы тысячи респондентов из 53 субъектов Российской Федерации.