Половина россиян рассказали, что знают пароль от смартфона партнера

Половина состоящих в отношениях россиян знают код доступа к смартфону своего партнера. Это следует из исследования «Лаборатории Касперского», сообщила «Газета.ru».

О том, что знают код доступа к смартфону партнера, рассказали 50% опрошенных. Из них 47% добавили, что такая осведомленность обоюдна. Доступ к аккаунтам в iCloud или Google делят 43% респондентов. Показать партнеру список своих контактов готовы 49%.

Четверть россиян, состоящих в отношениях (26%) считают, что с разрешения партнера допустимо следить за его активностью в интернете. А 39% опрошенных даже готовы делиться со второй половиной геолокацией и показывать тексты сообщений. Еще 18% сообщили, что могли бы записывать для партнера все свои телефонные разговоры.

В опросе приняли участие россияне старше 18 лет, состоящие в отношениях.

Психотерапевт Наталья Наумова рассказала, как сохранить здоровые отношения с партнером — для этого нужно обсуждать общие проблемы, но не указывать любимому человеку, что ему делать.