Половина россиян рассказала о постоянных переработках

Почти половина россиян (49%) призналась, что постоянно перерабатывает. При этом 76% уточнили, что согласны работать больше 40 часов в неделю при условии оплаты лишнего времени. Об этом рассказал руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил Мамонов.

Мужчины на треть чаще, чем женщины — 58% против 38% — рассказывали о переработках, сообщило РИА «Новости». О том, что трудятся около 40 часов в неделю, заявили 37% респондентов.

Как отметил Мамонов, число мужчин, которые согласны работать больше за дополнительные деньги, составило 84%. Категорически отказывались перерабатывать 20% участников исследования.

Россияне получат за работу с 4 по 7 мая обычную, а не повышенную зарплату. Окончательное решение остается за работодателем. В ведомстве пояснили, что сотрудники, которые работают по договору, должны получить полные выплаты, как если бы они выполнили норму своего рабочего времени. Как правило, сумма включает должностной оклад и различные компенсации, предусмотренные в организации.