Половина россиян признались в наличии близких отношений на работе

К романтическим отношениям на работе положительно относятся почти 50% россиян. Еще треть считает, что в этом нет ничего плохого, если роман не мешает трудовой деятельности. Каждый десятый убежден, что офис является лучшим местом для поиска пары.

Ничего плохого в служебных романах не видят 44% россиян. Одобряют такие отношения, если они не мешают самой работе, 33%. Еще 11% россиян считают офис идеальным местом для знакомства. К таким выводам пришли специалисты «Работа.ру», результаты исследования которых опубликовали «Известия».

Среди респондентов 28% не осуждают тех, кто заводит отношения на рабочем месте и считают это личным делом каждого. В то же время 16% убеждены, что на работе нужно работать, а 12% плохо относятся к таким связям, поскольку полагают, что они способны негативно сказаться на карьере.

Исследование Superjob показало, что 15% россиян нашли свою пару на работе или в Интернете. Каждый девятый — 11% — знакомился с будущим партнером на улице. В компании друзей — 7% опрошенных. Со школы отношения поддерживают 4% участников опроса, еще столько же знакомы со времен университета или колледжа.

«В кафе или ресторане знакомились еще 4% россиян. По 3% встречали свои вторые половинки в парках или на отдыхе. По 2% — в гостях, в магазине, на даче, в клубе и на вечеринке. Еще по 2% были знакомы с раннего детства или были соседями», — отметили специалисты.

Россияне, по мнению экспертов, гораздо спокойнее относятся к личным отношениям между сослуживцами. Работодатель также не может оказывать никакого давления и применять санкции к таким сотрудникам. На Западе в настоящее время служебные романы неприемлемы.