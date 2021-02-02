Половина россиян призналась в снижении мотивации на работе

Почти 30% респондентов ответили, что 2020 год абсолютно не повлиял на их мотивацию и трудоспособность. 22% принявших участие в опросе уверены, что прошедший год подтолкнул их и дал стимул работать еще усерднее и продуктивнее.

«Отсутствие контроля со стороны начальства для многих сотрудников компаний оказалось негативным фактором, прежде положительно влиявшим на их трудовую мотивацию и работоспособность. Если в компании нет CRM-системы или таск-менеджера, у сотрудников постепенно исчезает ощущение ответственности за выполняемую работу. Это на многих влияет отрицательно», — приводит РБК слова Генерального директора «Мегаплана» Сергея Козлова.

Во время работы на удаленке у 43,2% опрошенных объем работы остался таким же, каким и был в офисе. У почти четверти (24,7%) он увеличился. 32,1% рассказали о незначительном росте нагрузки. 34,4% россиян пережили нервные срывы во время дистанционной работы в прошлом году.

Это исследование провели среди 1655 сотрудников и руководителей малого и среднего бизнеса.