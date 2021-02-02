facebook_pixel
    02 февраля 2021, 07:15

    Половина россиян призналась в снижении мотивации на работе

    Андрей Иванов

    Удаленка плохо повлияла на стремление россиян к продуктивному труду: 49,4% работников рассказали, что у них упала мотивация. Об этом сообщил РБК со ссылкой на опрос компании «Мегаплан».
    Половина россиян призналась в снижении мотивации на работе

    Почти 30% респондентов ответили, что 2020 год абсолютно не повлиял на их мотивацию и трудоспособность. 22% принявших участие в опросе уверены, что прошедший год подтолкнул их и дал стимул работать еще усерднее и продуктивнее.

    «Отсутствие контроля со стороны начальства для многих сотрудников компаний оказалось негативным фактором, прежде положительно влиявшим на их трудовую мотивацию и работоспособность. Если в компании нет CRM-системы или таск-менеджера, у сотрудников постепенно исчезает ощущение ответственности за выполняемую работу. Это на многих влияет отрицательно», — приводит РБК слова Генерального директора «Мегаплана» Сергея Козлова.

    Во время работы на удаленке у 43,2% опрошенных объем работы остался таким же, каким и был в офисе. У почти четверти (24,7%) он увеличился. 32,1% рассказали о незначительном росте нагрузки. 34,4% россиян пережили нервные срывы во время дистанционной работы в прошлом году.

    Это исследование провели среди 1655 сотрудников и руководителей малого и среднего бизнеса.