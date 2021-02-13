Половина россиян положительно отнеслись к служебным романам

Почти половина опрощенных россиян (49%) положительно относятся к романам на работе. Как выяснилось, чаще всего служебные романы выбирают мужчины. Об этом сообщил сервис по поиску работы «Работа.ру».

«Большинство россиян (60%) уверены, что найдут компромисс, если столкнутся с таким выбором. 30% опрошенных пожертвует отношениями. Только 10% выберут любимого человека, а не работу», — говорится в исследовании

Тем не менее 51% участников исследования негативно оценили романы на работе. 30% из них отметили, что на работе нужно заниматься не отношениями, а выполнением своих обязанностей. 21% респондентов указали на негативные последствия отношений в рабочем коллективе.

Также выяснилось, что среди женщин работу выбрали 30% девушек, а отношения — только 7%. И 13% опрошенных мужчин заявили, что могли бы завести отношения на работе.

50% опрошенных россиян уверены, что главная проблема отношений на работе заключается в том, что домашние конфликты будут сказываться на рабочем процессе. Конфликтов с руководством из-за служебного романа боятся только 20%, а увольнения — 15%. А 12% респондентов отметили, что служебные романы, по их мнению, ничем не опасны.