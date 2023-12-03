Общество 03 декабря 2023, 11:37 Половина россиян отказалась смотреть новогодние огоньки по телевизору SuperJob: 45% россиян отказались смотреть новогодние огоньки по ТВ РИА «Новости»

Читать 360tv в

Большинство россиян отказалось смотреть новогодние огоньки по телевидению — 33% жителей страны согласились включить передачи только для фона, а 45% опрошенных не будут включать телевизор 31 декабря. Об этом сообщил сайт SuperJob.

Сервис провел опрос среди россиян и выяснил их отношение к новогодним огонькам. Согласно исследованию, лишь 11% респондентов планируют провести праздник за просмотром передач.

Реклама

Специалисты увидели корреляцию между планами провести праздник перед телевизором и уровнем заработка. Против просмотра новогодних передач выступили 48% россиян, зарабатывающих от 80 тысяч рублей в месяц, 44% — с зарплатой 50-80 тысяч рублей и 37% — респондентов, получающих меньше 50 тысяч рублей.

Исследование также показало, что большинство людей, отказавшихся смотреть новогодние передачи, не имеют детей.

Ранее психолог дал россиянам несколько рекомендаций, как справиться с тревожностью перед Новым годом. По его мнению, побороть страхи поможет активный досуг, который будет держать человека в тонусе.