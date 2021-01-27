Половина россиян оказалась против электронных трудовых книжек

Среди российских работников 54% против перехода на электронные трудовые. Об этом говорят результаты соцопроса сервиса по поиску работу.

Итогами исследования HeadHunter поделился РБК. О том, что работодатель предлагал перевести трудовую книжку в электронный формат, заявили 80% опрошенных. Еще 15% рассказали, что им не поступало подобного предложения.

Больше всего (57%) в цифровой формат документы переводили работники в сфере продаж, IT и те, кто только начал карьеру. Доля таких людей меньше среди эйчаров и бухгалтеров. Это 23 % и 31% соответственно.

Респонденты назвали главной причиной перехода на электронную трудовую книжку минимизацию бумажной волокиты (57%), простой доступ к данным трудовой книжки (52%) и минимизацию риска потери документа (38%).

В целом 46% работающих россиян хорошо относятся к предложению перевода документа в электронный формат, 24% нейтральны, 22% высказали свое отрицательное отношение, еще 8% затруднились с ответом.

Онлайн-опрос прошел с 14 по 20 января 2021 года. В нем участвовали 3350 работающих жителей России. Еще одно недавнее исследование показало, что российские компании чаще стали брать на работу по знакомству.