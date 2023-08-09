Общество 09 августа 2023, 18:48 Половина россиян не смогли ответить, зачем нужен цифровой рубль ВЦИОМ: 51% россиян не понимают цели внедрения цифрового рубля РИА «Новости»

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О том, зачем внедрять в России цифровой рубль, не имеют понятия 51% опрошенных аналитиками института общественного мнения ВЦИОМ. При этом о новой форме денег знают 70% респондентов. Остальные 30% узнали о ней непосредственно во время опроса.

Каждый седьмой россиянин (15%) в курсе того, что массовое внедрение цифрового рубля в стране планируется с 2025 года. Еще 55% слышали об этом, но без подробностей. Самыми осведомленными оказались респонденты от 45 до 59 лет (о внедрении новой валюты знали 77% опрошенных в этой категории) и от 60 лет (76%). При этом на вопрос о назначении цифрового рубля смогли ответить лишь 37% представителей старшей возрастной группы, а среди россиян от 18 до 24 лет таких было 50%.

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Более 20% респондентов предположили, что новая валюта обеспечит прозрачность и безопасность денежных операций, еще 13% — что она облегчит жизнь пользователям, в том числе предпринимателям, 11% заявили, что цифровой рубль поддержит российскую экономику. А 8% считают, что он может стать альтернативой другим формам денег и валют.

О желании воспользоваться цифровым рублем заявили 30% опрошенных. Чаще такой ответ звучал от молодежи и активных интернет-пользователей.

Закон о новой форме денег в России вступил в силу 1 августа. Скоро переводить деньги и оплачивать товары и услуги цифровыми рублями смогут все желающие. Пока возможности тестируют на клиентах отечественных банков.