Половина россиян не смогла отказать себе в праздниках на самоизоляции. Но вирус все же внес изменения

Во время самоизоляции нельзя устраивать посиделки с друзьями и лишний раз выходить из дома. Несмотря на это, 56% россиян отмечали праздники в последний месяц.

Специалисты ResearchMe и соцсети «Одноклассники» провели опрос и выяснили, устраивают ли россияне праздники во время самоизоляции. Оказалось, что 56% респондентов делали торжества, пишет «Лента.ру». Еще 58% отметили, что такие мероприятия важно проводить, несмотря на ограничения. При этом 70% опрошенных признались, что им все же пришлось переносить празднования. Полностью готовы отказаться от торжеств 42% жителей страны.

Праздники можно не проводить, но подарки никто не запрещал. Эксперты узнали, что 74% респондентов продолжают делать презенты на самоизоляции. Для этого 16% используют доставку или услуги почты, а 11% передают подарки с помощью курьеров. Только 14% пользователей рассказали, что решили порадовать близких и друзей после отмены ограничений.

Не забывают россияне и про поздравления по видеосвязи — 66%. Из опрошенных 69% женщин отметили, что перед такими поздравлениями проводят подготовку. Надевают нарядную одежу 46%, делают прическу и макияж 41%, украшают комнату 40%, а сервируют стол 27%.

Уже завтра россиян ждет начало длинных майских праздников. Депутат Госдумы Геннадий Онищенко призвал всех потерпеть еще немного и не ехать на шашлыки. При этом можно отправиться на дачу, но необходимо соблюдать меры предосторожности.