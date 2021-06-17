Более 50 % жителей Россию не против замены депутатов Госдумы нейросетью. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на опрос компании SuperJob.

Такое предложение поддержали 53% участников исследования. Они отметили, что искусственный интеллект не будет коррумпирован, а также он будет учитывать запросы людей.

Проголосовали против 47%. Они объяснили это тем, что непонятно, как будет работать система принятия решений. Также респонденты опасаются «восстания машин».

Депутат Антон Горелкин выразил мнение, что те, кто проголосовал за, не понимают суть работы депутатов.