Половина россиян будет искать подработку

Львиная доля россиян намерена искать подработку в ближайшие три месяца. Их не устраивает заработная плата и многие опасаются потерять уже имеющуюся работу.

С результатами исследования HeadHunter ознакомилась газета «Известия». Эксперты сервиса опросили 20 тысяч человек, чтобы выяснить «индекс самочувствия соискателей». Выяснилось, что 52% респондентов намерены в ближайшие три месяца найти подработку. «Определенно рассматривают» и «скорее рассматривают» такую возможность 29% и 23% участников опроса соответственно.

«Скорее не рассматривают» и «абсолютно не рассматривают» поиски подработки 16% и 21% опрошенных. У 8% уже есть подработка, затруднились с ответом 4% опрошенных.

Наиболее заинтересованы в дополнительном заработке люди, занятые в искусстве, масс-медиа, науке и образовании. Равнодушны к этой возможности сотрудники банков и сырьедобывающих компаний, студенты и молодые специалисты.

Летом 2019 года благодаря исследованию РАНХиГС стало известно, что количество граждан с дополнительным источником доходов снизилось на 27,6% по сравнению с периодом 2001–2017 годов. В то время подрабатывал почти каждый второй россиянин.