Общество 15 июня 2023, 08:15 Половина промышленных компаний в России заявила о потребности в инвестициях Опрос ВШЭ: 57% промкомпаний в РФ нужны инвестиции в оборудование Freepik

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Почти половина российских промышленных предприятий — 47% — нуждается в инвестициях. Таковы итоги опроса эксперов Высшей школы экономики, результаты которого привел РБК. Анкетирование проходило среди руководителей инвестиционно активных промышленных организаций в 30 регионах.

О том, что им нужны инвестиции конкретно на оборудование и машины, заявили 57% опрошенных. Для 35% наиболее актуальным оказалось инвестирование в модернизацию производства, 17% нуждались во вливаниях для «выпуска импортных аналогов», но без обновления производственных мощностей. Для обучения работников и поиска новых высококвалифицированных кадров инвестиции понадобились 26% респондентов. Были и другие варианты ответа: руководители сообщали, что благодаря инвестициям смогли бы внедрить в производство цифровые технологии, провести научные разработки или провести экологическую модернизацию.

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Промышленников также попросили ответить, в каких отраслях, по их мнению, произойдет самое активное наращивание инвестиций в этом году. Большинство назвали предприятия по производству лекарств и транспортных средств, машин и оборудования, электроники.