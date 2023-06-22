Общество 22 июня 2023, 14:17 Половина подтопленных на Херсовщине домов уже освободилась от воды МЧС сообщил, что вода ушла из половины подтопленных домов в Херсонской области

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Вода ушла уже из половины подтопленных жилых домов в Херсонской области. Об этом сообщило МЧС России в своем Telegram-канале.

«50% подтопленных жилых домов освободились от воды в Херсонской области», — сказано в сообщении.

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Уточняется, что 76 социально значимых объектов уже освободили от воды. Оттуда вывезли порядка 3,5 тысячи кубометров мусора. Специалисты продезинфицировали около 185 тысяч квадратных метров.

Представители МЧС добавили, свыше 2,5 тысячи местных жителей получили единовременные выплаты от властей. Адресная помощь и эвакуация населения продолжаются.

Херсонская область оказалась в воде после нападения на Каховскую ГЭС и ее частичного разрушения. В результате этих событий погибли 46 человек. Сначала об этом написали СМИ, позже информацию подтвердил в своем Telegram-канале председатель правительства региона Андрей Алексеенко.