Половина опрошенных россиян захотела вернуться в офис после «удаленки»

После отмены удаленного режима работы 50% россиян, опрошенных сервисом «Работа.ру», хотели бы вернуться в офис и работать в коллективе. Примерно треть респондентов высказала желание чередовать оба формата.

Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на результаты исследования, в котором приняли участие 1,5 тысячи участников старше 18 лет из всех регионов России.

В результате проведенного опроса выяснилось, что 50% респондентов хотели бы вернуться в офис. Согласились чередовать форматы 30% опрошенных, и 20% заявили, что довольны «удаленкой», и хотели бы продолжить работу в этом режиме.

Работающие удаленно чаще всего жаловались, что постоянно находят другие занятия. От работы дома не отвлекаются только 34% участников опроса. На спортивную разминку прерываются 28% опрошенных, 23% смотрят в рабочее время сериалы, 22% «уходят» на обед, смотрят шоу на YouTube 17% респондентов и даже гуляют — 15%.

Чаще всего на «удаленке» занимаются домашними делами 27% участников опроса. Дети, с которыми надо делать уроки для дистанционного обучения, и родственники отвлекают от работы 21% опрошенных. Телевизор, интернет и холодильник мешает работать 19% и 7% респондентов соответственно. Ничто не может завладеть вниманием во время работы у 42% участников опроса.

В Госдуме РФ предложили внести в Трудовой кодекс изменения, которые должным образом регламентируют работу удаленных сотрудников. После отмены карантинных мер большинство работавших «на удаленке» работников могут так и не вернуться в офис, поэтому нужно соответствующим образом защитить их права.