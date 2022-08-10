Половина опрошенных россиян сочли себя финансово грамотными

Каждый пятый россиянин не интересуется вопросами финансовой грамотности, выяснили аналитики маркетплейса «Сравни» и социальной сети «Одноклассники». В ходе опроса стало известно, что почти половина респондентов знают основы таких навыков.

Финансово грамотные

48% пользователей Рунета заявили, что неплохо знают основы финансовой грамотности. Почти четверть отметили, что только начинают изучение этой темы. Каждый десятый уверен, что он в совершенстве владеет этими навыками распоряжения деньгами.

Специалисты выяснили: о том, как правильно распоряжаться средствами, пользователи Рунета чаще всего узнают от близких и читая соответствующие статьи. Также россияне следят за авторскими блогами, а 6% опрошенных покупают курсы по финансовой грамотности. Почти треть (31%) не предпринимают никаких действий для изучения этого вопроса.

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«В последние несколько лет повсеместно рассказывают про правильное управление финансами. Однако до сих пор больше половины россиян не имеют сбережений», — отметил генеральный директор «Сравни» Сергей Леонидов. Он добавил, что важно откладывать от 10 до 30% дохода.

Жертвы мошенников

Аналитики также выяснили, что каждый третий россиянин становится жертвой мошенников. Чаще всего обманывают людей в возрасте от 18 до 24 лет (45%) и от 45 до 54 лет (39%). Чтобы не попасться на уловку, россияне посоветовали не вводить данные карты на сомнительных ресурсах, не отвечать на сообщения с незнакомых номеров, пользоваться антивирусом или вообще не совершать онлайн-покупки.

«Мы в ОК постоянно заботимся о безопасности наших пользователей и напоминаем, что не нужно сообщать никому, даже родственникам и друзьям, свои персональные данные, поскольку ими могут воспользоваться мошенники», — заявила эксперт по информационной безопасности в «Одноклассниках» Александра Сватикова.

В результате исследования стало известно, что 24% респондентов используют отдельную банковскую карту для покупок в интернете. 48% россиян совершают покупки по одной карте, а 28% — не пользуются картой в Сети принципиально.

Самыми популярными банковскими продуктами в 2022 году оказались дебетовая карта (32%), вклад (23%), кредитная карта (21%) и кредит (15%). Меньшей популярностью пользуются заем (5%) и ипотека (4%). При выборе банка для оформления финансового продукта россияне чаще всего ориентируются на репутацию и надежность банка (63%), выгодные предложения (35%), а также отзывы и советы семьи и друзей (28%). Самыми популярными способами связи до сих пор остаются мобильные приложения (46%) и личные визиты в банковские отделения (42%).

Сенатор Артем Шейкин запланировал внести на рассмотрение в Госдуму проект, предусматривающий размещение на портале госуслуг раздела для жалоб на спам-звонки. Такие сообщения могут начать тщательно проверять.