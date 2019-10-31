Половина опрошенных подростков в России пожаловались на буллинг

Агентство «Михайлов и Партнеры. Аналитика» в рамках социологического проекта «Мы считаем» выяснило, что каждый второй подросток в России сталкивался с травлей в школе. Причем 15% респондентов об этом никому не рассказывают.

Эти данные опубликовало РБК со ссылкой на результаты исследования. Оно было проведено в сентябре 2019 года среди 1057 подростков в возрасте 10-18 лет комбинированным методом.

Эксперты коммуникационной группы выяснили, что чаще всего буллингу школьники подвергаются из-за внешности, одежды или национальности.

Головой в унитаз за талант. Школьники затравили сверстника из музыкального театра Резника Подробнее

С агрессией в школе столкнулись 52% участников опроса. Из них на психологическую агрессию пожаловались 32% опрошенных, на ее физические проявления — 26,6%.

О случаях травли со стороны учеников в отношении учителей рассказали 22% респондентов. В свою очередь, о нападках педагогов на школьников сообщили 19,7% респондентов. За одежду или прическу доставалось 43,8% участников опроса, за национальность травили 33,6% опрошенных.

Дружелюбной назвали атмосферу в собственной школе 65% респондентов.

Большинство участников опроса (63,8%) в случае буллинга рассказали бы о нем родителям. Друзьям пожаловались бы 29,2% опрошенных подростков. Поделились бы с учителем 19,2% респондентов. Промолчали бы о травле 15,2% участников опроса, и только 0,5% обратились бы в полицию.

В случае агрессии в школе 56,3% опрошенных посоветовали рассказать о ней родителям или никак не реагировать (24,8%). Некоторые предложили рассказать друзьям (23,6%) или учителю (20,2%).

Дать сдачи предложили 17,1% респондентов.