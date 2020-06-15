Половина обманутых дольщиков в Подмосковье уже получила ключи

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал обеспеченье жильем обманутых дольщиков социальной задачей в регионе.

Губернатор заверил в интервью «Российской газете», что никаких сокращений по этим статьям не будет.

«У нас есть план на 2020 год — вручить ключи 15 500 обманутых дольщиков, и мы его выполняем. Половина из них, а конкретно 7751 человек, ключи уже получили», — рассказал Воробьев.

По его словам, в настоящий момент проводится работа по самым проблемным домам, где нет инвестора. Таких объектов в регионе 504. В наблюдательный совет федерального Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства направлено ходатайство по ним по всем.

Решение о том, где достроить объекты, а в каком случае вернуть дольщикам деньги, принимается в Фонде. Там же будут заниматься и возвратами. Если решение будет вынесено в пользу достраивания объекта, то этим заниматься будет регион.

Федеральный фонд в 2020 году готов рассмотреть порядка 180 подмосковных домов. При этом в Подмосковье уже заложили в бюджет три миллиарда рублей на проблемные долгострои.

«Важно, чтобы все дольщики понимали, что из-за кризиса их вопрос никто не собирается откладывать», — подчеркнул Воробьев.